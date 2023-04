Le relazioni di America ed Ue con la Cina, tra decoupling e derisking

Un anno fa, a pochi mesi dall’invasione russa dell’Ucraina, il segretario di stato americano, Janet Yellen, suggeriva il “friendshoring” (fare affari con i paesi “amici”) come arma contro il potere di ricatto di nazioni non democratiche da cui l’Occidente dipende per le forniture di materie prime. Due giorni fa Yellen, parlando alla Johns Hopkins University, ha detto che interrompere le relazioni commerciali con la Cina sarebbe uno sbaglio per tutti. In mezzo c’è la presa di consapevolezza che disaccoppiare l’economia americana da quella cinese (“decoupling”) non è così semplice a meno che non si voglia distruggere la globalizzazione costruita negli ultimi 30 anni senza avere un’alternativa che garantisca la crescita economica.

