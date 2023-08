La Corea del Nord hackera la Russia, sua alleata. Amicizie di convenienza

L’anno scorso, per almeno cinque mesi, un gruppo di hacker nordcoreani è riuscito a entrare nei sistemi di uno dei principali produttori di missili russi: lo ha confermato la società di sicurezza informatica SentinelOne in un nuovo report pubblicato lunedì. Non è raro che Pyongyang spii Mosca, nonostante i rapporti di “amicizia” tra i due paesi: soltanto due settimane fa il regime di Kim Jong Un ha sfilato nella piazza Kim Il Sung in occasione dei settant’anni dall’armistizio della Guerra di Corea e che la Corea del nord chiama “vittoria”, e al suo fianco, mentre dava sfoggio di tutti i suoi armamenti, c’era il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. E’ stato accolto dal leader Kim con i migliori onori, con striscioni di benvenuto, tappeti rossi e pranzi di gala, circondati dalle gigantografie dei leader nordcoreano e russo, e ha ricambiato porgendogli una lettera autografata del presidente Vladimir Putin. Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, Pyongyang si è dimostrato uno dei più stretti alleati della Russia, eppure nei primi mesi del 2022, quando l’invasione dell’Ucraina da parte del Cremlino era già iniziata, la Corea del nord stava cercando di rubare informazioni militari a Mosca “per far avanzare segretamente i propri obiettivi di sviluppo missilistico”, dicono gli analisti di SentinelOne. In occasione dell’anniversario Kim ha mostrato a Shoigu anche le ultime armi sviluppate dalla Corea del nord, tra cui l’ultima versione del missile balistico intercontinentale Hwasong testato lo scorso aprile.

