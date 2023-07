Missili ad alta tensione. Ma Russia e Cina salvano ancora una volta la Corea del nord

Erano almeno cinque anni che un ambasciatore della Repubblica popolare democratica di Corea, il nome formale della Corea del nord, non prendeva la parola alle Nazioni Unite. E’ successo ieri, durante la riunione del Consiglio di sicurezza convocata dopo che il regime di Pyongyang ha lanciato l’ennesimo missile balistico mentre i leader della Nato si riunivano a Vilnius. “Rifiutiamo e condanniamo categoricamente la convocazione della riunione del Consiglio di sicurezza da parte degli Stati Uniti e dei suoi seguaci”, ha detto l’ambasciatore nordcoreano Kim Song, aggiungendo poi che è Washington a portare l’Asia “sull’orlo di una guerra nucleare”. L’America e altri dodici membri del Consiglio di sicurezza avevano richiesto una riunione urgente per condannare il lancio missilistico nordcoreano di mercoledì scorso. E’ stato il ventesimo test missilistico e il quarto missile intercontinentale lanciato sin dall’inizio dell’anno da parte della Corea del nord, il secondo ad avere istallato un motore a propellente solido: tutto in diretta violazione delle risoluzioni dell’Onu che proibiscono a Pyongyang di sviluppare e testare certa tecnologia. La riunione però è finita con un nulla di fatto, per il diritto di veto esercitato da Russia e Cina che rivela, ancora una volta, che Mosca e Pechino hanno un preciso piano di protezione del regime di Pyongyang in funzione anti occidentale.

