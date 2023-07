A Pyongyang sfila la parata degli alleati solidi per necessità

Per la prima volta dalla chiusura delle frontiere nordcoreane a causa della pandemia due delegazioni straniere sono arrivate a Pyongyang: Cina e Russia. Le due delegazioni, rappresentate rispettivamente dal vicepresidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo cinese Li Hongzhong e dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, sono state invitate per celebrare l’anniversario dei settant’anni di armistizio che pose fine alla Guerra di Corea, il 27 luglio 1953, e che la Corea del Nord chiama “vittoria”. E’ dall’inizio del 2020 che il regime di Kim Jong Un è isolato diplomaticamente ed economicamente da qualsiasi rapporto esterno, oggi invece, alla “grandiosa” parata militare nella piazza principale di Pyongyang in cui darà sfoggio anche di tutti i suoi armamenti (le immagini satellitari mostrano come l’esercito nordcoreano si sia preparato per settimane a quest’evento, con formazioni umane del numero 70 e altri slogan) siederanno accanto a lui i rappresentanti dei suoi due principali alleati. Shoigu all’aeroporto è stato accolto dagli applausi e i saluti di una formazione di soldati di Pyongyang e Mosca, nelle foto e nei video pubblicati dai video nordcoreani si vede Shoigu che cammina barcollante su un tappeto rosso insieme al ministro della Difesa nordcoreano Kang Sun Nam e un grande striscione con la scritta, in coreano e in russo: “Benvenuto, compagno ministro della Difesa della Federazione russa Sergei Shoigu!”.

