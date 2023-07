Il tour di Zelensky da Sofia a Istanbul

Prima dell’inizio del vertice della Nato, che si terrà la prossima settimana a Vilnius, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha cominciato un tour non semplice dall’Europa fino alla Turchia per parlare di armi e di grano. Giovedì sera è arrivato in Bulgaria, uno dei paesi europei in cui l’opinione pubblica è più scettica sul sostegno da fornire all’Ucraina. La politica è particolarmente altalenante, alcuni partiti sono simpatizzanti del Cremlino, ma finora la Bulgaria non ha mai bloccato la strategia europea. Soltanto il 33 per cento dei bulgari è a favore dell’invio di armi a Kyiv, e mentre era a Sofia, un prete si è buttato per la strada percorsa dalla macchina di Zelensky per maledirlo. Sembrano note di colore, ma poi il presidente ucraino si è trovato faccia a faccia con il suo omologo bulgaro, Rumen Radev, al quale ha dovuto dire: “Dio non voglia che lei si ritrovi in una tragedia come la nostra”. Radev è un ex generale e ha detto a Zelensky che “sono necessari sforzi più coerenti per ridurre l’escalation” e, riguardo all’invio di armi, ha sottolineato che “in quanto presidente non può ridurre le capacità di difesa della Bulgaria”. Se sulle armi Zelensky non ha trovato un aiuto a Sofia, sul grano ha trovato più sintonia. La Bulgaria, affacciata sul Mar Nero, è tra i paesi che più hanno caldeggiato l’accordo sui cereali che scadrà il 17 luglio. La seconda tappa del viaggio è stata in Repubblica ceca, un paese che ha sempre sostenuto Kyiv e che lo fa in modo ancora più determinato da quando al castello di Praga è arrivato il generale Petr Pavel, molto atlantista, nessuna sbavatura putiniana, contrariamente al suo predecessore Milos Zeman. La terza tappa è stata a Bratislava, dove lo attendeva Zuzana Caputova, la presidente che non si candiderà alle prossime elezioni per le tante minacce ricevute nell’ultimo anno, soprattutto da sostenitori della guerra di Putin. La Slovacchia, come la Bulgaria, è un paese in cui i cittadini sono meno inclini a sostenere Kyiv, in cui la propaganda di Mosca è forte, la rete dei media del Cremlino si è instaurata tempo fa e con buoni risultati, ma il governo non ha intralciato la strategia europea. Anzi, la Slovacchia è sempre stata tra i primi a fornire aiuto e anche ieri Caputova ha promesso sedici unità di artiglieria.

