Sul confine conservatore dell'est con General Europa

Un ciuffo invidiatissimo, due occhi che lasciano spazio a tutto fuorché ai tentennamenti, un sorriso aperto e venato da quel pizzico di sarcasmo che sembra quasi disdicevole se accostato a un’uniforme decorata da innumerevoli mostrine, inclusa la Legion of Merit dell’esercito americano. Il tutto coronato da baffi da moschettiere e una barba perfettamente in tono con i capelli, senza capricci, disordine o imprecisioni: lodevolmente curata. I cechi, si sa, nella nostra personalissima classifica dei popoli più stilosi d’Europa occupano i primi posti, ma non avremmo mai immaginato che sarebbero stati in grado di coronare questo loro primato anche con l’elezione di un presidente degno dei ruoli principali di un film di Wes Anderson. E invece, eccolo lì, pronto per insediarsi nel castello di Praga, luogo di residenza, in realtà disabitato, di tutti i presidenti della Repubblica ceca: Petr Pavel, General Europa. I cechi lo chiamano semplicemente “il generale”, ma questo signore impeccabile di sessantuno anni ha dichiarato un amore rigoroso per l’Europa e soprattutto per l’Alleanza atlantica. Il suo cursus honorum inizia in casa, suo padre Josef è stato un importante ufficiale delle Forze armate cecoslovacche, un pioniere nel campo dell’uso della tecnologia a servizio dell’intelligence, ovviamente iscritto al Partito comunista cecoslovacco, come chiunque a quel tempo ricoprisse incarichi di rilievo. Anche Petr, che voleva seguire le orme di suo padre, dovette iscriversi al Partito. Era il 1985, tre anni dopo divenne capitano. La Primavera di Praga c’era stata vent’anni prima, quando era troppo piccolo per ricordarla, la Rivoluzione di velluto ci sarebbe stata a breve. Da questo periodo di tumulti, il futuro presidente ceco uscì convintamente europeista e fedelmente atlantista, pronto ad assumere incarichi importanti nelle Forze armate in territori come la Bosnia, l’Iraq o l’Afghanistan. Nel 2015 è diventato presidente del Comitato militare della Nato e dopo aver ricoperto questa carica ha iniziato a pensare alla politica, definendosi un conservatore sociale di centrodestra. Bisogna partire da questo generale, neoeletto presidente, per osservare i cambiamenti che arrivano da est, come mutano le sfaccettature del conservatorismo e soprattutto come l’invasione dell’Ucraina ha cambiato le titubanze riguardo al vicino orientale minaccioso e inquieto, quella Russia che per le strade di Praga è un ricordo vivido con una forma ben precisa: un carro armato.



