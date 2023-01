L'invio dei carri armati in Ucraina ha solo una funzione: respingere Putin

Sono trascorsi trecentotrentasei giorni di una guerra che, secondo Vladimir Putin, doveva durarne tre, giusto il tempo di tirar giù Volodymyr Zelensky e mettere un presidente amico a Kyiv. Poiché il piano originario non ha funzionato, Putin ha dovuto trovare altri metodi per piegare un paese (che non si piega) via via più brutali e indiscriminati: ha intensificato gli attacchi, soprattutto dal cielo avendo capito che quello era ed è il lato scoperto dell’Ucraina e dei suoi alleati. Un riassunto delle operazioni russe purtroppo molto sintetico che non rende l’idea di che strazio sopportano gli ucraini: l’invasione, la conquista di alcune zone, la “riorganizzazione” (un ritiro dopo il quale abbiamo scoperto Bucha e Irpin), l’assedio di Mariupol, gli attacchi nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, i referendum illegali di annessione, le perdite di terreno, i blitz aerei a tappeto, mentre non si è mai fermata la guerra in Donbas: soltanto a Bakhmut, di recente, abbiamo visto con chiarezza quanto è sanguinoso lo scontro lì, altro che guerre degli anni Duemila tutte radar e contraerei e missili da lontano. Putin ha intensificato gli attacchi e “intensificazione” è proprio il significato di “escalation” e poiché la propaganda di Putin ormai la conosciamo, e sappiamo che lui tende a incolpare gli altri (noi occidente) di quel che fa lui, oggi il presidente russo dice: reagiremo all’escalation dell’occidente. E’ il contrario, l’occidente reagisce all’intensificazione degli attacchi russi – come è noto: Putin può smettere di attaccare e porrebbe fine alla guerra, l’Ucraina non può smettere di difendersi perché capitolerebbe – dando a Kyiv gli strumenti necessari per difendersi e per sconfiggere la Russia. Il nuovo assetto deciso negli ultimi giorni, e circostanziato ieri sera durante la telefonata tra Joe Biden, Olaf Scholz, Rishi Sunak, Emmanuel Macron e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, serve a questo: dall’aggressione russa l’Ucraina e l’occidente si difendono così, con i carri armati di ultima generazione, con i sistemi missilistici, con l’addestramento dei soldati ucraini, con gli obici, le munizioni e con un processo politico di avvicinamento dell’Ucraina all’Unione europea.

