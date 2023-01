Il duello di notte fra la Turchia e la Grecia

Possiamo arrivare di notte all’improvviso”, ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan qualche giorno fa, citando una frase che la Turchia disse prima di invadere Cipro nel 1974 e annetterne una parte. L’ha già ripetuta una paio di volte questa frase, e sempre riferendosi alla Grecia che “continua ad aggredire ogni giorno i nostri confini”, ha continuato Erdogan, fingendosi pure rassicurante quando ha aggiunto: “Finché la Grecia si comporta bene, non ci sono problemi, e non ha bisogno di temere i missili”. Il presidente turco almeno non ha ricanticchiato, come fece nel 2019, il verso di una canzone popolare che dice più o meno: affonderemo la Grecia in fondo al mare. Lo scontro tra Turchia e Grecia è materia antica, un fiume carsico di rivalità tra due paesi della Nato (entrarono nello stesso anno, il 1952) che in questo momento è in piena, complice il trambusto dentro l’Alleanza atlantica con l’allargamento a Svezia e Finlandia e il grande bazar aperto da Erdogan per scambiare il suo “sì” ai nuovi arrivati con più vantaggi possibili – ad adesso non hanno ratificato l’allargamento soltanto Ungheria e Turchia, ma se Budapest ha detto che lo farà a breve, Ankara sta ancora negoziando sul prezzo. La Grecia ne sa qualcosa di questo bazar e anche se il premier Kyriakos Mitsotakis dice che non ci sarà alcun “episodio caldo” perché conta sul buon senso di Erdogan, allo stesso tempo si rafforza militarmente e estende la costruzione della barriera difensiva sul confine con la Turchia, oggi lunga circa quaranta chilometri. Ci sono le isole contese dell’Egeo, c’è la sempiterna questione di Cipro, ci sono i migranti e c’è una sfiducia storica tra i due paesi che si sono mossi spesso in sincrono come duellanti che si posizionano prima di colpirsi: sulla spesa militare è andata proprio così.

