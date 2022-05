Quanto costa a Putin aver spinto Finlandia e Svezia nella Nato

La reazione dell’Europa è stata fortissima ma dobbiamo fare di più, ha detto Sanna Marin, la sorridente premier finlandese in visita in Italia, instancabile nella sua determinazione nel dimostrare alla Russia che l’invasione dell’Ucraina è stata proprio un errore. Finlandia e Svezia hanno formalizzato la loro richiesta di adesione alla Nato forti del sostegno politico e dell’opinione pubblica interna e sono state accolte dai nuovi alleati con tutto il calore possibile. Citiamo quel che ha detto il premier britannico, Boris Johnson: “Oggi è un giorno storico per la nostra alleanza e per il mondo. Non tanto tempo fa nessuno avrebbe previsto un passo del genere, ma le ambizioni terrificanti di Putin hanno trasformato i contorni geopolitici del nostro continente. Non vedo l’ora di accogliere Finlandia e Svezia nella famiglia della Nato molto presto”.

