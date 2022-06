Le tante facce di Erdogan

Sulle pagine dell’Economist, il presidente francese, Emmanuel Macron, aveva sancito la morte cerebrale dell’Alleanza atlantica. Di profezie sbagliate e di scommesse poco oculate Macron ne ha fatte, ma non poteva prevedere che un’invasione brutale come quella di Vladimir Putin all’Ucraina avrebbe scosso la Nato. Macron era insofferente in particolare ai ricatti della Turchia, al gioco doppio, triplo e quadruplo del presidente Recep Tayyip Erdogan, abituato ad avere tutto e alzare comunque il prezzo. Sempre sulle pagine dell’Economist, a maggio Erdogan ha deciso di rispondere non soltanto a Macron, ma a tutti coloro che si domandano: ma Ankara ha senso in un’alleanza come quella atlantica? Sì, ha risposto Erdogan, e il perché è molto semplice: perché la Nato non può fare a meno di lui, che ha messo in piedi il secondo esercito più potente dell’Alleanza, in cui la Turchia è entrata nel 1952, dopo aver inviato truppe in Corea “in difesa della democrazia e della libertà”, ha scritto il presidente. Da allora Ankara è cambiata molto, ha investito miliardi di dollari nella sua industria della Difesa e ha inventato prodotti che oggi fanno anche la storia della resistenza in Ucraina, come i micidiali droni Bayraktar.

