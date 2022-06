Qualsiasi accordo tra Erdogan e Putin lo pagheranno i siriani

Qualsiasi decisione prenda Erdogan, che intenda attaccare o meno il nord-ovest della Siria, qualsiasi scelta faccia Putin, concedendo o no il suo placet all’intervento turco, e qualunque resistenza voglia opporre Assad, milioni di siriani saranno vittime di una “catastrofe umanitaria”. A definirla così è stata l’Onu, che ha ricordato che il tempo stia per scadere: entro il 10 luglio si dovrà trovare un’intesa in seno al Consiglio di sicurezza per mantenere aperto l’ultimo valico di frontiera che dalla Turchia permette l’accesso agli aiuti umanitari diretti ai siriani. Già due anni fa, Cina e Russia sono riuscite a fare chiudere due valichi – quelli di Bab al Salam e di al Yarubiyah – lasciandone aperto uno solo a Bab al Hawa. Tutti gli aiuti umanitari delle Nazioni Unite diretti a più di 4 milioni di siriani – il 70 per cento dei quali è costituito da sfollati e l’80 per cento da donne e bambini – passano da quest’unica via d’accesso. Paulo Pinheiro, presidente della commissione d’inchiesta dell’Onu sulla Siria, ha detto che il fatto stesso che una questione del genere, da cui dipende la vita di milioni di persone, dopo 11 anni di guerra e con una crisi alimentare senza precedenti debba essere messa ai voti per approvare una risoluzione è “un abominio morale”.

