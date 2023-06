Cosa dice di von der Leyen la candidatura di Margrethe Vestager alla Bei

Bruxelles. La danese Margrethe Vestager, zarina del potente Antitrust dell’Unione europea da quasi dieci anni, martedì ha annunciato di essere disponibile a candidarsi per guidare la Banca europea per gli investimenti (Bei), rendendo di colpo più interessante la corsa per succedere all’attuale presidente, Werner Hoyer, quando il suo mandato scadrà alla fine dell’anno. I blocchi di partenza erano già affollati, con un nome italiano, quello di Daniele Franco, che svettava sugli altri. La polacca Teresa Czerwińska e lo svedese Thomas Östros sono stati lanciati nella corsa dai rispettivi governi, ma con un peso e un’autorevolezza più limitata rispetto all’ex ministro dell’Economia italiano. Una potenziale candidata ritardataria è la vicepremier spagnola, Nadia Calviño, che per ora è concentrata sulla campagna per le elezioni anticipate del 23 luglio, da cui dipendono le sorti del governo di Pedro Sánchez.

