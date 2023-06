Nella commissione von der Leyen esplode la cacofonia sulla Cina

Bruxelles. Se Ursula von der Leyen voleva inviare un messaggio di fermezza alla Cina sulla volontà dell’Ue di difendere i suoi interessi strategici, non ci è riuscita. Ieri la Commissione ha presentato la Strategia per la sicurezza economica europea, che doveva mettere in pratica l’idea del “derisking” (riduzione del rischio) promosso da von der Leyen in un discorso sulla Cina a fine marzo. Il documento prevede di agire su tre fronti: rafforzare la competitività dell’Ue, usare gli strumenti commerciali esistenti per combattere la coercizione economica e le pratiche predatorie cinesi e inventarne uno nuovo per limitare gli investimenti in Cina nei settori sensibili (semiconduttori avanzati, intelligenza artificiale, quantum computing). “Ci stiamo concentrando sui rischi che le nostre interdipendenze economiche siano usate come armi da paesi terzi”, ha spiegato la vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager: “Useremo un filtro geopolitico quando valuteremo i rischi” e “non possiamo trattare una dipendenza da un rivale sistemico allo stesso modo che quella da un alleato”. Vestager ha citato Cina e Russia come rivali. Ma le proposte concrete sono ben al di sotto delle aspettative della vigilia.

