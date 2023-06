I tre pilastri di von der Leyen sul derisking dalla Cina e i ripensamenti della Germania

Bruxelles. Il derisking dell’Unione europea dalla Cina potrebbe essere molto meno radicale di quanto promesso da Ursula von der Leyen, nel momento in cui la Germania sembra avere un ripensamento sulla necessità di limitare esportazioni e investimenti e ridurre le dipendenze dal Regno di mezzo per ragioni di sicurezza nazionale. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ieri ha ospitato a cena il premier cinese, Li Qiang, per le consultazioni tra i due governi, che proseguiranno oggi a Berlino. Quasi in contemporanea a Bruxelles la Commissione presenterà la Strategia di sicurezza economica europea, che dovrebbe mettere in pratica il derisking. Ma le misure dovrebbero essere meno ambiziose di quelle promesse da von der Leyen in un discorso sulla Cina a fine marzo. Alcuni stati membri hanno chiesto di evitare di citare espressamente Pechino per non alimentare le tensioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE