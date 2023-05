Nel mondo alla rovescia degli orbaniani i tiranni sono i liberali

Milano. “L’Ungheria è diventata l’incubatrice delle politiche conservatrici – ha detto Viktor Orbán accogliendo esponenti politici di destra a Budapest per l’edizione europea della conferenza Cpac, la settimana scorsa – Abbiamo fermato i migranti ai nostri confini, abbiamo messo fine alla propaganda sul gender nelle scuole e stiamo lavorando senza sosta per la pace. Questa è la cura contro il virus liberal-progressista”. No ai migranti, no al gender e no alla guerra è lo slogan proposto dal premier ungherese per riassumere l’evento e la sua visione del mondo: fu lui il primo a dire qualche anno fa che l’Unione europea è meno libera dell’Unione sovietica (capovolgendo in una frase il mondo e pure la sua stessa battaglia contro il comunismo) e oggi aggiorna ulteriormente la sua ideologia unendo un fronte conservatore contro quel che definisce la tirannia liberale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE