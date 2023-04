I tormenti di David Pecker che promise a Trump di “prendere e uccidere” tutte le storie ostili

Nel 2019, Ronan Farrow, figlio di Woody Allen e tra i principali giornalisti ad aver fatto partire il #MeToo, era ospite nel programma serale di Stephen Colbert per presentare il suo libro. Catch & Kill raccontava le difficoltà che ha avuto da reporter per scoprire la verità su Harvey Weinstein, il “grande mostro” di Hollywood. Catch and kill, prendi e uccidi, è una pratica da tabloid in cui una testata compra i diritti di una storia e poi, invece di pubblicarla, la tiene nascosta, “per favorire qualche figura potente”, dice Farrow. Nel libro rivela che il National Enquirer, oltre a seppellire storie su Weinstein, avrebbe cercato di distruggere la credibilità di alcune vittime del produttore. Non solo, anche Donald J. Trump, allora alla Casa Bianca, sarebbe stato un grande protagonista di questa “cultura degli insabbiamenti e di un pattern di pagamenti segreti per seppellire alcune storie” – spiegava Farrow in tv – nascondendo fatti potenzialmente dannosi durante la campagna elettorale presidenziale del 2016.

