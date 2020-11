L'ultimo giorno da Harvey Weinstein

Emma Cline si è calata nell’abisso di Weinstein per raccontare come in un romanzo la sua vita da mostro

Harvey. Quello. Il ciccione. Il maiale. Il nemico. Lo stupratore. Il male. Emma Cline ha scritto un libro sul suo ultimo giorno prima del processo, l’ultima cena con la figlia e la nipote, a casa di un amico perché lui non ne aveva più una, l’ultimo bagno in una vasca non sua, l’ultimo vestito ben stirato, le ultime telefonate, l’ultima chiacchierata, e tutte le cose che ha fatto nelle 24 ore prima di finire in prigione, condannato a 23 anni, colpevole di stupro di primo e terzo grado nei confronti di due donne, due delle decine e decine di altre che lo hanno accusato di tutto, molestie, sevizie, ricatti, traumi, abusi.

