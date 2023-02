Putin aveva “torto marcio”. Rimangiatevi gli “Sleepy Joe” e la lagna sul declino occidentale

Milano. Arrivando a Kyiv la mattina del trecentosessantunesimo giorno dall’attacco russo all’Ucraina, Joe Biden, il presidente americano più sottovalutato di sempre, ha detto: “Quando Vladimir Putin fece partire la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole, che l’occidente fosse diviso. Pensava di poter durare più a lungo di noi. Aveva torto marcio”. Aveva torto marcio il presidente russo e con lui i suoi sostenitori e quelli che pensano che tener testa al mondo libero sia un’impresa dettata dalla storia, ma avevano torto marcio anche i cantori dell’occidente stanco, debole, in declino, alla fine della sua corsa democratico-liberale. Questi cantori stonati hanno poi rielaborato le loro teorie dicendo: per forza che l’occidente si è unito, imperialista e guerrafondaio com’è non gli è parso vero di potersi compattare per muovere guerra alla Russia, accerchiarla, sfinirla, umiliarla. E’ l’esatto contrario: Putin e i suoi alleati sono tenuti insieme da una guerra brutale e ingiustificata, talmente sbagliata che non sanno nemmeno vincerla, mentre l’occidente ha superato le sue divisioni per soccorrere il popolo ucraino, per farlo sentire protetto nella casa che aveva già scelto di abitare, nel 2004 e nel 2014: la nostra casa comune, a ovest. E i cantori stonati possono pure rimangiarsi gli “Sleepy Joe” con cui hanno accompagnato – riproponendo il mantra trumpiano – questa prima metà del mandato presidenziale di Biden, compiacendosi nel racconto del presidente troppo vecchio e narcolettico, il presidente delle gaffe, il presidente che annusa i capelli delle donne che abbraccia in modo troppo insistito, il presidente-impostore che s’è rubato la vittoria alle elezioni. Biden ha unito l’America e l’occidente sul sostegno all’Ucraina, esercitando la leadership americana per costruire una risposta multilaterale all’aggressione di Putin.

