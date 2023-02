Per Biden e l'Europa la guerra in Ucraina riguarda tutti. Ma sono stati ascoltati?

Alla Conferenza sulla Sicurezza dello scorso weekend ogni stato ha ribadito la sua posizione. L'aria che si respira per le strade della diplomazia racconta di un equilibrio difficile fra America e Cina: in mezzo, il rapporto con la Russia

Monaco di Baviera - I “neutrali”, gli indifferenti alla guerra in Ucraina, sono stati convinti o no? La Conferenza sulla Sicurezza di Monaco è diventato un appuntamento così rilevante nell’agenda politica internazionale da far scomodare presidenti e segretari di stato, analisti e osservatori di tutto il mondo. Ma ancor di più lo è stato quest’anno, visto l’intento dell’asse europeo-americano di tessere un collante diplomatico sulla guerra in Ucraina che vada al di là dell’alleanza transatlantica. Durante lo scorso fine settimana, la capitale della Bavaria è divenuta un elegante contenitore di blindati e divise della polizia, auto con i vetri oscurati e zone della città interdette al pubblico non provvisto di tesserino di riconoscimento – in contrasto con il clima festoso di questi giorni del carnevale dei bavaresi. Una volta entrati dentro al Bayerischer Hof hotel, anche sul tesserino dei giornalisti campeggiava la inusuale scritta “escort needed”: ci sono le discussioni pubbliche sull’emergenza climatica, sulla cyber-sicurezza, la sicurezza alimentare. E poi, a margine, i bilaterali segretissimi.