La Polonia ha dato una scossa alla riluttanza dell'asse franco-tedesco

Bruxelles. Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco oggi gli occhi saranno puntati su Emmanuel Macron. Il presidente francese pronuncerà un discorso sui “mezzi per assicurare la sconfitta della Russia” e sui “meccanismi” per “garantire la sicurezza” in Europa, ha detto l’Eliseo. Malgrado il cambio dei toni di Macron degli ultimi mesi e la volontà dichiarata di sostenere l’Ucraina fino alla “vittoria”, alcuni temono il ritorno delle aperture alla Russia. Ma ci sono altri due invitati le cui parole saranno ascoltate con attenzione: il presidente e il premier della Polonia, Andrzej Duda e Mateusz Morawiecki. Varsavia è in prima linea nello sforzo di difesa dell’Ucraina. Che sia alla Nato sulle forniture di armi o nell’Unione europea sulle sanzioni contro Mosca, la Polonia sta svolgendo un ruolo di leadership, surclassando l’asse franco-tedesco della reticenza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE