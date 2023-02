Mosca ha aperto un suo fronte in Moldavia, fatto di paure di golpe e di destabilizzazione

Roma. Questo è il momento della distrazione. La Russia sta concentrando grandi forze ed energie nel tentativo di confondere, agitare, far perdere all’Ucraina e agli alleati occidentali il punto focale. Gli annunci, con tanto di immagini sfacciate e leak costruiti ad arte, di una concentrazione di mezzi sul confine tra Ucraina e Bielorussia, i frequenti accenni alla mobilitazione sotterranea di soldati russi da mandare al fronte, i jet rombanti al confine e i palloni lanciati nei cieli dell’Ucraina per confondere gli allarmi antiaerei e portare l’esercito di Kyiv a sprecare munizioni preziose, mettono Mosca su un altro campo di battaglia: quello del caos, un’arma tanto sperimentata e perfezionata dal Cremlino dalla fine della Guerra fredda, che in guerra è ancora più pericolosa.

