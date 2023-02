Perché Putin evita di viaggiare in aereo

Il bunker usato da Vladimir Putin durante la pandemia è diventato talmente famoso da valere al presidente russo un soprannome: il nonno nel bunker. Si scoprì dopo qualche mese che di bunker ne esistevano ben due, che chiunque volesse andare a trovare Putin dovesse sottoporsi a lunghi periodi di quarantena e passare in un corridoio disinfettante prima di entrare nella sua stanza. Fu il momento in cui le ossessioni di Putin per la sicurezza divennero palesi, anche se non erano nate soltanto con la pandemia. Con l’inizio della guerra contro l’Ucraina, il presidente ha iniziato a manifestare nuove cautele. Le misure per la sicurezza non vengono discusse apertamente, della vita del presidente si sa poco, dei suoi spostamenti pochissimo. Spesso non vengono annunciati, se non nell’imminenza, anche il viaggio di qualche settimana fa a Volgograd fu tenuto malamente nascosto fino all’anniversario della vittoria di Stalingrado. Il presidente russo ha smesso di prendere l’aereo presidenziale per muoversi in Russia e preferisce spostarsi in treno: la differenza è semplice da intuire, il primo è tracciabile, il secondo no. Dossier Center, il progetto di giornalismo investigativo fondato da Mikhail Khodorkovsky, ha scoperto che Putin ha iniziato a cambiare le sue modalità di viaggio da quando le truppe russe si sono ammassate lungo i confini dell’Ucraina. Il treno di Putin si presenta simile ai treni delle ferrovie russe, grigio con una striscia rossa, ma i vagoni principali sono blindati e sormontati da antenne. Il fatto che Putin scelga di muoversi sulle rotaie ha un impatto anche sull’organizzazione dell’intera ferrovia, perché il treno del presidente non fa fermate intermedie, corre rapido e ha sempre la priorità.

