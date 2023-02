La giornata di Putin nel teatro Stalingrado

La città di Volgograd ha accolto il presidente russo Vladimir Putin nascondendo le tracce di un degrado che avanza. Sono stati riparati strade e ponti, davanti alle facciate degli edifici mal tenuti sono stati messi enormi tendoni. Il sito di notizie locale V1.Ru ha raccontato che gli animali randagi sono stati fatti sparire e le misure di sicurezza hanno comportato per i cittadini un’interruzione momentanea della linea telefonica. Sono trascorsi ottant’anni dalla vittoria dell’Armata rossa contro l’esercito nazista, dalla fine dell’assedio della città allora chiamata Stalingrado, e il presidente di una Russia di nuovo in guerra ha cercato di avvolgere il ricordo di quel 2 febbraio del 1943 con un discorso propagandistico, volto a trovare legami tra la vittoria che cambiò il corso della Seconda guerra mondiale e l’invasione dell’Ucraina. Prima del suo arrivo in città è comparso un busto di Stalin e per le strade qualche cartello con il nome Volgograd è stato sostituito con la scritta Stalingrado, un cambiamento che i cittadini non hanno accolto in modo favorevole, dicendo che Stalingrado appartiene al passato. Nelle crepe del discorso di Putin per l’anniversario è però sembrato di scorgere un barlume di consapevolezza: la vittoria contro l’Ucraina non può conquistarsela, quindi la pretende minacciando. Il presidente si è scagliato contro quello che chiama l’“occidente collettivo”, dicendo: “Non comprende una semplice verità: tutta la nostra gente, tutti noi, siamo cresciuti e abbiamo assorbito le tradizioni del nostro popolo dal latte materno. Generazioni di vincitori che hanno creato il nostro paese con il loro lavoro, sudore e sangue che sono passati a noi come eredità. La fermezza dei difensori di Stalingrado… è la guida morale ed etica più importante, e i nostri soldati e ufficiali le sono fedeli. La continuità di generazioni, valori, tradizioni: tutto questo è ciò che distingue la Russia, ci rende forti e fiduciosi in noi stessi, nella nostra correttezza e nella nostra vittoria”.

