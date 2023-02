I confini di Mosca ottant'anni dopo Stalingrado

Il 2 febbraio del 1943 i soldati sovietici stremati respinsero i nazisti e inflissero a Hitler la prima grande sconfitta. A Stalingrado consegnarono al mondo il momento di rottura, il punto di svolta da cui costruire la vittoria contro il nazismo. Sono trascorsi ottant’anni e secondo il quotidiano Kommersant ai politici del partito Russia unita è stato chiesto di lanciarsi in confronti senza indugio tra la battaglia di Stalingrado e l’“operazione militare speciale in Ucraina”. Anche Vladimir Putin è atteso nella città che dal 1961 si chiama Volgograd, ma per l’occasione sta tirando su cartelli stradali con il pesante nome di Stalingrado. L’agenzia di stampa Ria Novosti ha mostrato un video in cui per le vie innevate veniva cambiata la segnaletica per riportare la Russia a un passato che non le appartiene. Nella battaglia di Stalingrado combattevano fianco a fianco russi e ucraini assieme a tutti gli altri popoli inglobati nell’Armata rossa, oggi, per volere del Cremlino, i soldati di Kyiv devono difendersi dall’assalto di Mosca. Secondo Russia unita “gli eventi di oggi porteranno risultati simili alla Grande guerra patriottica, il nemico scapperà e noi ci lanceremo verso la vittoria”. Come in uno specchio deformante, i russi ora sono il nemico da respingere: Stalingrado al contrario.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE