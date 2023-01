Lukashenka forma mercenari per accontentare Putin

A Minsk viene addestrata una compagnia privata per azioni di sabotaggio in Ucraina

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto agli alleati di accelerare la consegna delle armi perché la Russia nella parte orientale dell’Ucraina sta intensificando gli assalti, nel tentativo di sfondare le linee di difesa di Kyiv. Zelensky ha detto: “Dobbiamo fare del tempo la nostra arma”. Anche Vladimir Putin corteggia il tempo, ma lo vorrebbe dilatare, nella speranza che sopraggiunga lo sfinimento a rovinare l’alleanza tra l’occidente e l’Ucraina. Chi tenta di allungare il tempo, stirarlo, stropicciarlo più che può è anche Aljaksandr Lukashenka, il dittatore bielorusso che dall’inizio dell’invasione sta offrendo la sua nazione alla Russia per attaccare l’Ucraina, ma esita a entrare con i suoi soldati in guerra. I motivi di questa reticenza sono molti, due i principali: l’esercito bielorusso non è ben addestrato e neppure numeroso, la popolazione non è favorevole alla guerra e il dittatore vuole evitare una nuova ondata di proteste.