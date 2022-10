Come funziona la propaganda dei mercenari di Putin

Strasburgo, dalla nostra inviata. Evgeni Prigozhin, il finanziatore del gruppo Wagner formato da combattenti mercenari, ha ribattezzato la linea che fortifica le posizioni russe nell’oblast di Luhansk “Linea Wagner”. Gli echi della Seconda guerra mondiale non sono casuali, Prigozhin vuole che i suoi mercenari diventino degli idoli in Russia ed è molto bravo a raccontare i fallimenti dell’esercito russo e le vittorie del gruppo di combattenti costretti a correre in soccorso degli inefficaci soldati di Mosca. Prigozhin ha detto che la compagnia Wagner è anche a Belgorod, e si sta occupando della fortificazione della regione russa al confine con l’Ucraina colpita da attacchi sempre più frequenti: le autorità di Kyiv non hanno mai ammesso la responsabilità. I mercenari della Wagner sono conosciuti soprattutto per aver combattuto le battaglie di Mosca degli ultimi anni, mentre le loro mansioni propagandistiche sono meno note, seppur portate avanti con altrettanta brutalità e determinazione. Prima dell’inizio dell’invasione russa in Ucraina, Mosca non ammetteva neppure l’esistenza della Wagner, ora invece permette che la compagnia si faccia pubblicità per arruolare combattenti. Anche Prigozhin ora rivendica la paternità della compagnia che prima del 24 febbraio rinnegava, nonostante, secondo alcune inchieste condotte da giornalisti russi, abbia anche finanziato la produzione di film in cui i protagonisti erano i temerari uomini della Wagner rappresentati come eroici salvatori della Russia e non solo.

