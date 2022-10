C'è uno scontro nei vertici militari ma Putin non è in discussione

Il dissidente russo, Alexei Navalny, mandato in una colonia penale a scontare una pena che si allunga di anno in anno, aveva capito che una cosa su tutte interessava ai russi prima del deterioramento della loro democrazia: la corruzione. Quanto interessi ai cittadini che fine facciano i loro soldi l’ha imparato ora anche la propaganda che fa gli interessi del Cremlino e ogni giorno fa giravolte per spiegare cosa sta succedendo in Ucraina. Se prima il compito era abbastanza facile, i russi erano meno interessati, la guerra non li riguardava direttamente, adesso che, con la mobilitazione gli è entrata in casa, vogliono sapere. I presentatori dei talk show parlano sempre più spesso del denaro che in questi anni è stato destinato all’esercito, nessuno nomina mai il presidente Vladimir Putin.

