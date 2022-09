Kadyrov e Prigozhin, più putiniani di Putin

I giornalisti di Ria Novosti che seguono il presidente russo hanno pubblicato su Twitter un filmato in cui mostrano i volti e le espressioni di tutti i leader intenti ad ascoltare il discorso di Vladimir Putin a Samarcanda. Qualcuno è insofferente, qualcuno attento, qualcuno preoccupato, qualcuno in tensione, qualcuno, come il dittatore bielorusso Aljaksandr Lukashenka, con un’espressione indecifrabile stampata in faccia. Proteso in avanti, con gli occhi vigili, e l’aria pensierosa, il premier indiano Narendra Modi sembrava non voler perdere neppure una parola e, quando si è visto in privato con il presidente, gli ha detto che questa non è l’èra della guerra. Putin ha risposto che la Russia fa di tutto per mettere fine al conflitto, ma che la leadership ucraina rifiuta i negoziati.

