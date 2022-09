La chimica tra Putin e Xi è cambiata, ma stanno comodi assieme sull'asse antioccidentale

“Voprosy e ozabochennosti”, “dubbi e preoccupazioni”. Giovedì, dopo l’incontro tra il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping a Samarcanda, a margine del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, si parlava soltanto di queste due parole: “Voprosy e ozabochennosti”. Le ha pronunciate Putin riferendosi ai dubbi e alle preoccupazioni che gli avrebbe manifestato Xi Jinping nei riguardi della sua guerra contro l’Ucraina: “Durante l’incontro di oggi spiegheremo la nostra posizione su questo tema in modo dettagliato”, ha detto Putin, “anche se ne abbiamo già parlato in passato”. L’ammissione, da parte del leader del Cremlino, delle perplessità cinesi sull’invasione dell’Ucraina si spiega più facilmente con l’ultima frase: Putin e Xi si sono incontrati l’ultima volta il 4 febbraio, alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino quando hanno inaugurato la loro “amicizia senza limiti”, e venti giorni dopo Putin ha ordinato i missili su Kyiv.



