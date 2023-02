L'America abbatte quattro oggetti volanti. Non è isteria, è un messaggio chiaro alla Cina

Sin dallo scorso anno, i palloni spia americani hanno sorvolato lo spazio aereo cinese almeno dieci volte, ha fatto sapere ieri il ministero degli Esteri di Pechino, senza supportare con delle prove concrete l’accusa. La contro-accusa cinese è arrivata al termine di un fine settimana abbastanza caotico e preoccupante, sia in America sia in Canada. Dopo il gigantesco pallone cinese, identificato e poi abbattuto il 4 febbraio scorso, che ha provocato la cancellazione del viaggio previsto in Cina del segretario di stato americano Antony Blinken, la tensione tra Washington e Pechino ha continuato ad aumentare. Così come gli avvistamenti e l’abbattimento di oggetti volanti non identificati (il cui acronimo, anche nei documenti ufficiali del governo, è: Ufo). Tre in tutto: il primo, il 10 febbraio scorso, è stato identificato sui cieli dell’Alaska e abbattuto. Un altro oggetto non identificato, il giorno dopo, è stato abbattuto dal Norad, il comando congiunto di Canada e Stati Uniti per la Difesa aerospaziale del Nord America, tra il territorio canadese dello Yukon ai confini con l’Alaska – l’abbattimento è stato ordinato direttamente dal primo ministro Justin Trudeau. Infine, domenica scorsa, un altro oggetto volante è stato attaccato mentre sorvolava il lago Huron.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE