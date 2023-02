Il pallone della Cina serviva per spiare, non per il meteo, dice l'America

Il governo di Washington ha scoperto che lo strumento era dotato di “diverse antenne” in grado “di raccogliere e geolocalizzare le comunicazioni”. Pechino ha quindi mentito, non solo nella dichiarazione pubblica ma forse anche durante i colloqui top secret con i funzionari americani

Non era un pallone sonda meteorologico. Oggi il Dipartimento di stato americano, dopo aver raccolto e iniziato ad analizzare i detriti del pallone aerostatico cinese abbattuto sabato scorso, ha rilasciato un comunicato con alcune informazioni declassificate sul caso. Durante il sorvolo dello spazio aereo americano, il governo di Washington ha seguito e analizzato l’oggetto volante e il suo comportamento in volo, e ha scoperto che il pallone era dotato di “diverse antenne” probabilmente in grado “di raccogliere e geolocalizzare le comunicazioni”. Inoltre, i pannelli solari in dotazione erano sufficienti per generare energia da distribuire a “più sensori di raccolta di informazioni attivi”. L’equipaggiamento del pallone “era chiaramente per sorveglianza e intelligence e incoerente con l’equipaggiamento a bordo dei palloni meteorologici”, ha fatto sapere il dipartimento di stato.