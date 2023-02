Perché la Russia è costretta ad aumentare le tasse sulle  imprese

La Russia ha bisogno di soldi per finanziare l’invasione dell’Ucraina e il conflitto con l’occidente ma non sa più dove prenderli. Finora solo i grandi esportatori, e quindi le grandi aziende statali dell’energia, dovevano compensare il deficit di bilancio dovuto all’aumento delle spese di guerra e alle ricadute delle sanzioni occidentali. Per esempio, l’anno scorso il Cremlino ha impedito a Gazprom di pagare i dividendi e ha prelevato più di 1 trilione di rubli dalla società minerarie con l’incremento una tantum della tassa sull’estrazione (una sorta di “tassa sugli extraprofitti” in salsa russa), ma l’aumento crescente della spesa militare continua a mandare in rosso il bilancio.

