Perché la Wagner ha smesso di reclutare

Annunciare, mostrare, camuffare. Nell’ultimo mese il gruppo Wagner si è lanciato in squillanti rivendicazioni di conquiste e progressi sul territorio orientale martoriato dell’Ucraina. Spesso queste pretese sono state smentite dallo stesso ministero della Difesa russo, altre volte da quello di Kyiv. Per tutta risposta la Wagner ha cominciato a rivendicare ogni centimetro, villaggi solitari e distrutti, con poche case rimaste in piedi e la popolazione in fuga ormai da tempo. Posti di fantasmi catturati dalla miseria prima che dalla guerra, come piccoli distretti disabitati, come la frazione di Soledar chiamata con il nome insolito di Sakko i Vantsetti, revisione ucraina dei nomi dei due anarchici condannati a morte negli Stati Uniti. I due italiani nel 1927 furono accusati di omicidio, erano innocenti e la loro storia arrivò fino nell’Ucraina sovietica, la propaganda la strumentalizzò, ma, caduta l’Urss, il nome rimase e non venne cambiato come avvenuto in Ucraina per tante città, villaggi, paesi, il cui toponimo evocava il passato sovietico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE