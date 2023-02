La surreale condanna del giornalista russo che ha detto la verità su Mosca e la Wagner

“Interferire con il lavoro dei tribunali è del tutto inammissibile”, così si rispondeva il presidente Vladimir Putin lo scorso dicembre, alla richiesta di commentare la condanna a otto anni e mezzo di reclusione del consigliere municipale di Mosca, Ilya Yashin. E in effetti per il Cremlino non c’è bisogno di immischiarsi, perché i tribunali, in epoca di legge marziale, sembrano compatti nel dare seguito all’opera di soppressione del dissenso. Ieri un tribunale di Mosca ha definitivamente revocato la licenza di Novaya Gazeta, il quotidiano indipendente diretto dal premio Nobel, Dmitry Muratov.

