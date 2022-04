Il Mali è “ostaggio” della Russia

Lo scorso 8 marzo, in Mali, il villaggio di Tamalat è stato attaccato dallo Stato islamico del Grande Sahara. Nel giro di poche ore, al passaggio delle moto e dei pick up degli uomini del Califfato, i morti erano quasi 200, tutti civili. E’ in villaggi come questo, nel deserto che separa il Mali dal Niger, che si combatte una guerra silenziosa e sanguinaria che coinvolge l’Europa, la Russia e il terrorismo islamico. In Mali, l’offensiva dei miliziani del Califfato contro le popolazioni di etnia tuareg è sempre più violenta. In meno di tre settimane hanno ucciso più di cinquecento civili nella regione di Gao, dove sono in guerra con il Fronte di salvezza nazionale di Azawad (Msa), il movimento politico e militare dei tuareg. E la guerra, da quelle parti, si combatte con le rappresaglie contro i villaggi: a ogni attacco dell’Msa, gli islamisti rispondono uccidendo civili. Superata la frontiera, a Tillabéri, in Niger, succede lo stesso. A novembre dello scorso anno gli islamisti hanno ucciso una settantina di persone perché avevano protestato contro il Califfato.

