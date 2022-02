Italia sola nel Sahel?

L’Italia fa parte di un dispositivo di sicurezza internazionale chiamato Task Force Takuba, vale a dire una missione militare con la partecipazione di altri tredici eserciti europei nella regione africana del Sahel e soprattutto in Mali. Ma quella missione sta fallendo e gli altri paesi si stanno sfilando dall’impegno – per colpa di contrasti con il governo golpista del Mali. E questo porta dritti alla domanda: che cosa farà l’Italia? Andiamo con ordine. L’obiettivo della missione Takuba (il nome indica una sciabola locale) è contrastare il traffico di persone e i gruppi di estremisti che infestano la regione, inclusi lo Stato islamico e al Qaida. L’idea europea è: al posto dell’impegno militare in Afghanistan, occupiamoci di quello che succede nel Sahel e che ci riguarda da vicino perché poi attraverso il corridoio africano i rischi di quella regione si spostano verso di noi. Il governo Draghi nel 2021 ha mandato militari specializzati e sei elicotteri che hanno il compito di eseguire le missioni Medevac: se qualcuno degli altri soldati della missione internazionale viene ferito, gli italiani lo vanno a prendere in elicottero ed è un compito delicato perché presuppone interventi in situazioni di rischio (tre elicotteri per le evacuazioni, tre di appoggio).

