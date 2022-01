In Africa prende forma un blocco politico golpista

Lo scorso novembre decine di jihadisti a bordo di moto e fuoristrada hanno attaccato i militari che il governo del Burkina Faso aveva disposto a protezione della grande miniera d’oro di Inata, nel nord del paese, a pochi chilometri dal confine col Mali. Il bilancio dell’attentato è stato di 57 morti: 4 civili e 53 gendarmi. E’ stato uno dei peggiori attacchi terroristici mai subìti dal Burkina Faso, e per questo ha suscitato forti malumori nella popolazione, già stremata dall’insicurezza e impaurita dalla recente ascesa del terrorismo islamista nell’area. Pochi giorni dopo l’attentato, il capo del governo Roch Kaboré ha deciso di promuovere un suo tenente colonnello, Paul-Henri Sandaogo Damiba, e nominarlo comandante della terza regione militare del Paese. Oggi, a distanza di soli due mesi, il neopromosso Damiba ha condotto un golpe militare, sospeso la costituzione, sciolto il governo, chiuso i confini e arrestato il presidente Kaboré, cioè proprio l’uomo che lo aveva promosso. Damiba era incaricato soprattutto di gestire le operazioni anti-terrorismo, quindi del contenimento del pericolo jihadista. La promozione lo aveva reso il capo delle operazioni nella terza regione militare del paese – quella che comprende i territori della capitale Ouagadougou e delle circostanti Koudougou, Manga e Fada N’Gourma – ma ha usato questo potere per prendere il controllo dell’intera nazione. I militari sono apparsi in tv, dove hanno annunciato di aver istituito un governo provvisorio guidato dal Movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione, presieduto ovviamente dallo stesso Damiba, di fatto il nuovo dittatore, quarantunenne, del paese.

