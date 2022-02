Il Mali sul terrorismo si affida a Mosca e caccia l'ambasciatore francese

La Russia punta a occupare lo spazio lasciato vuoto dalla Francia sfruttando le debolezze del paese africano, che intanto ha comunicato al diplomatico transalpino Joël Meyer di avere solo 72 ore per lasciare il paese

Joël Meyer, l’ambasciatore francese in Mali, ha 72 ore per lasciare il paese. Da notare che ad annunciarlo non è stato un ministro o un membro del governo di Bamako, ma un presentatore della tv nazionale: è lo stile della giunta militare al potere nello stato dell’Africa occidentale, guidato dal colonnello Assimi Goïta a partire dallo scorso maggio. La collera della giunta maliana, sulla carta, sarebbe dovuta a un singolo episodio: le parole del ministro degli esteri francese, Jean-Yves Le Drian, che ha definito “illegittimo” il nuovo governo golpista. Effettivamente nel comunicato letto a capo chino dal presentatore televisivo si fa riferimento proprio a delle parole “ostili e oltraggiose” rivolte al popolo maliano, ma oltre alla mera formalità diplomatica dietro a questa frattura c’è un sostanziale allontanamento del Mali – e di tutta la regione – dall’ex potenza coloniale, la Francia.