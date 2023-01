La regola di Mosca è: la Wagner combatte, l'esercito decide

Prima di essere demansionato, Sergei Surovikin ha fatto appena in tempo a entrare nella classifica dei politici dell’anno, un elenco degli uomini più apprezzati della Russia che viene pubblicata annualmente. Al primo posto, secondo l’istituto di sondaggi VTsIOM, c’è ovviamente Vladimir Putin che rispetto al 2021 avrebbe anche aumentato il suo consenso, nonostante la guerra. Dopo il capo del Cremlino c’è Mikhail Mishustin, il premier non troppo in vista che finora si è pronunciato poco sull’“operazione militare speciale”. Al seguito ci sono il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, il ministro della Difesa Sergei Shoigu, l’ex premier Dmitri Medvedev, e il leader ceceno Ramzan Kadyrov. Tutti hanno aumentato i loro consensi. L’arrivo nella lista del generale Surovikin è stato notato, come una meteora. Il sondaggio è stato condotto tra il 24 e il 27 dicembre e in quei giorni il generale era ancora a capo delle operazioni in Ucraina. Tra i politici dell’anno non compare invece Valeri Gerasimov, il capo di stato maggiore che mercoledì ha preso il posto di Surovikin. C’è poca fiducia nei confronti dei sondaggi in Russia, ma la classifica può essere una bussola per capire le priorità del Cremlino, che, probabilmente, durante l’ultima settimana del 2022 non aveva ancora pensato di sostituire Surovikin per affidare il comando delle forze in Ucraina a uno dei più stretti collaboratori del presidente. Tra la nuova nomina e il sondaggio sono successe molte cose, ma una in particolare: la battaglia di Soledar, la cittadina nel Donbas ormai distrutta in cui ucraini e russi si fronteggiano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE