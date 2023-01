Il Cremlino si affida a Gerasimov (sempre lui)

Mosca cerca la svolta sul campo di battaglia in Ucraina, le voci di una nuova ondata di mobilitazione aumentano e il Cremlino punta sul numero delle truppe al fronte e su una nuova gerarchia nelle mani del punto di riferimento delle ultime guerre di Putin. Il comando delle forze congiunte in Ucraina, quindi dell’intera “operazione militare speciale”, è stato affidato al capo di stato maggiore, Valeri Gerasimov. Il segnale è forte, Sergei Surovikin, nominato in ottobre, sarà il suo vice. Surovikin aveva portato la strategia dei bombardamenti a tappeto e lo accompagnava la fama di efferatezza già mostrata in Siria, mentre Gerasimov per Mosca è sinonimo di efficienza e coordinamento con il Cremlino e con il ministero della Difesa. Piace alle istituzioni ma non alle formazioni paramilitari come la Wagner: non a Evgeni Prigozhin, capo dei mercenari, pronto a intestarsi la battaglia per Bakhmut.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE