L'arrivo di Gerasimov in Ucraina è una punizione o un tentativo disperato di vittoria

La guerra che si combatte in Ucraina non segue le linee della sua dottrina, ma il capo di stato maggiore avrebbe il compito di ribaltare i risultati ed è molto inusuale che un militare del suo livello vada sul campo di battaglia. Il rapporto con Putin e le supposizioni dal fronte

Valery Gerasimov, capo di stato maggiore delle Forze armate russe, sarebbe arrivato a Izyum, città martoriata e strategica nella regione di Kharkiv, dove gli ucraini ieri hanno riconquistato due villaggi. Non ci sono ancora annunci ufficiali e a riferire la notizia sono state fonti ucraini. Gerasimov avrà il compito di gestire personalmente l’offensiva russa dal campo di battaglia. Non è usuale che il comandante in capo dell’esercito assuma un ruolo di comando proprio tra i soldati e questo lascia pensare che se davvero a Izyum fosse arrivato Gerasimov, si tratterebbe di un ordine giunto dal presidente Vladimir Putin, di nuovo insoddisfatto dell’andamento della guerra. E’ altrettanto inusuale che un militare come Gerasimov abbia un ruolo operativo, ma potrebbe essere un indicatore della fine delle risorse russe: Putin evidentemente si aspetta da lui un grande cambiamento, una strategia tutta diversa e soprattutto vincente.