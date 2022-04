Non diamo per perso tutto il Donbas

Le forze ucraine stanno rallentando l’offensiva russa e quando possono contrattaccano. Sono riuscite a respingere le truppe nemiche fuori da alcuni centri che collegano Izyum, nel sud della regione di Kharkiv, mettendo in difficoltà le operazioni di logistica

Scappate verso ovest, scappate, fatelo adesso, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, agli abitanti del Donbas: “I russi vogliono distruggere” la regione. I bombardamenti sono ricominciati insistenti, anche al di fuori del territorio nell’est che sarebbe l’obiettivo della “riorganizzazione” strategica di cui parla Vladimir Putin: è stata colpita la stazione di Leopoli, che sta a 70 chilometri dal confine polacco e a 1.200 dal Donbas; è stata colpita Dnipro, che sta a 630 chilometri dal Donbas, e nel fine settimana le sirene hanno ricominciato a suonare a Kyiv. Queste bombe fanno parte della strategia del terrore di Putin: tutta l’Ucraina deve vivere nella paura. Putin potrebbe anche non aver rinunciato all’idea di conquistare tutta l’area a est del fiume Dnepr ma per ottenere questo obiettivo deve prima assicurarsi il Donbas eliminando le forze ucraine che sono le meglio addestrate dell’esercito. Il vicepresidente della Duma russa, Vitaly Milonov, ha pubblicato una foto assieme a Evgeny Prigozhin, finanziere e organizzatore delle forze paramilitari Wagner: dovrebbero essere sul confine tra la Russia e il Donbas e con tutta probabilità Prigozhin è lì per occuparsi di reclutamento, logistica e finanziamento.