Il rischio per l'Ue di rispondere all'Ira di Biden con gli aiuti di stato, come se fosse l'unica soluzione

Bruxelles. Per rispondere all’Inflation reduction act dell’Amministrazione Biden, l’Unione europea potrebbe lanciarsi in un vasto piano di aiuti di stato, mettendo a rischio la tenuta del mercato unico, senza comprovate ragioni economiche per farlo. “Negli ultimi anni si è sviluppata la tendenza a presentare ogni problema come crisi esistenziale e reagire in modo eccessivo”, spiega al Foglio un diplomatico di un paese contrario al piano della Commissione di aprire i rubinetti degli aiuti di stato. Prima con il Covid, poi con la guerra in Ucraina e i prezzi dell’energia, l’Ue ha allentato per due volte le regole. L’ammontare e la durata delle misure di sostegno hanno superato le reali necessità. Nel caso di gas ed elettricità, il mercato alla fine ha fatto il suo dovere, riportando i prezzi a livelli sostenibili. “Sull’Ira stiamo cadendo di nuovo nell’over reaction”, dice il diplomatico: “Nessuno sa ancora quale sarà l’impatto dei sussidi americani sull’Ue, in quali paesi e in quali settori”. A dicembre, il Consiglio europeo aveva chiesto a Ursula von der Leyen un’analisi di impatto dell’Ira, per avere una mappa chiara delle debolezze competitive e delle necessità finanziarie. Ma la Commissione non ha dato seguito. Il primo febbraio von der Leyen ha presentato un piano che ricalca le esigenze di Germania e Francia sull’allentamento massiccio delle regole degli aiuti di stato.

