Ecco la bozza del piano della Commissione Ue per rispondere all'Ira di Biden

Così Ursula von der Leyen si prepara ad aprire i rubinetti degli aiuti di stato per rispondere all'Inflation reduction act dell'Amministrazione americana. Un Fondo per la sovranità europea prima dell'estate e intanto, per i paesi senza spazio fiscale, le risorse di RePowerEu

Bruxelles. La Commissione di Ursula von der Leyen si prepara ad aprire i rubinetti degli aiuti di stato per rispondere all'Inflation reduction act (Ira) dell'Amministrazione Biden, ma senza un fondo di debito comune europeo per consentire anche ai governi senza spazio di bilancio di concedere sussidi e sconti fiscali per incentivare gli investimenti verdi. È questo in sostanza il piano che la Commissione dovrebbe presentare mercoledì, in vista del Consiglio europeo straordinario del 9 e 10 febbraio e di cui il Foglio ha ottenuto una bozza. “Un piano industriale Green deal per un'era zero netto”, è il titolo del documento di 19 pagine, che è ancora in fase di negoziato dentro il collegio dei commissari.