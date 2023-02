Londra e il Pentagono ridimensionano la prossima "grande offensiva" russa

Ieri è stata gettata parecchia acqua sugli allarmi che riguardano la prossima grande offensiva russa. Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha detto alla Bbc che Mosca non avrebbe molte nuove carte da giocarsi in Ucraina, “dove ha già schierato il 97 per cento della sua armata”. E poi: “In realtà non vediamo questa nuova mega concentrazione (di uomini e armi) che possa sfondare (le linee di difesa di Kyiv) in una grande offensiva. Vediamo invece uno sforzo per avanzare che comporta un costo enorme per l’esercito russo”. Il giorno prima il suo omologo americano Lloyd Austin aveva detto che l’ammassamento di aerei da combattimento di Mosca al confine – quelli che dovrebbero essere i protagonisti della nuova offensiva – “non si vede”. Ieri il New York Times ha scritto che i continui, dolorosissimi e falliti attacchi russi per strappare a Kyiv la piccola cittadina strategica di Vuhledar, nel sud del Donbas, “sollevano domande sulle reali capacità russe di sostenere una nuova offensiva”. L’Institute for the study of war di Washington, che monitora il campo di battaglia con bollettini quotidiani da quando l’invasione è cominciata, ha avvisato che sarebbe buona cosa tenere a mente la grande abilità di Vladimir Putin nelle campagne di disinformazione che puntano a dipingere Mosca molto più forte di ciò che realmente è, almeno sul campo di battaglia, e che questo tipo di propaganda potrebbe riguardare anche il dibattito sulla prossima offensiva.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE