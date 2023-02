Sulle sanzioni alla Russia von der Leyen tende ad autocompiacersi. Borrell: dobbiamo fare di più

Bruxelles. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ieri ha presentato il decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia che l’Unione europea dovrebbe adottare prima del 24 febbraio, primo anniversario dell’aggressione di Vladimir Putin contro l’Ucraina. Dopo un anno di devastazioni e sofferenze, “l’aggressore deve pagare”, ha detto von der Leyen. Il grosso delle sanzioni riguarda nuovi divieti di esportazione, su scambi che valgono 11 miliardi di euro: veicoli speciali, parti di macchine, pezzi di ricambio, antenne e componenti elettronici che possono essere usati nei sistemi d’arma russi. La lista nera sarà allargata ad altri propagandisti, comandanti militari e politici. Ma l’Ue sembra aver raggiunto il limite di ciò che è pronta a fare sulle sanzioni. I successivi pacchetti sono sempre più piccoli. Il problema dei paesi terzi che consentono alla Russia di eludere le misure restrittive non è stato affrontato – salvo parzialmente per l’Iran – per il rifiuto di applicare sanzioni secondarie di vasta portata. Ieri davanti al Parlamento europeo, von der Leyen ha incarnato la pericolosa tentazione della compiacenza. “Putin pensava che il nostro sostegno all’Ucraina non sarebbe durato. Pensava che sarebbe stato facile ricattare l’Europa”, ma “si è sbagliato” e “ha già perso la sua guerra dell’energia”, ha detto von der Leyen. Vero. Forse. Per ora. E’ toccato all’Alto rappresentante, Josep Borrell, riportare tutti al realismo e ricordare che la guerra potrebbe ancora essere vinta dalla Russia.

