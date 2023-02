I neoidealisti in difesa dell'Ucraina e di tutte le democrazie

I leader e i cittadini di molti paesi, soprattutto nell’Europa nord-orientale, hanno messo in gioco le loro convinzioni per sostenere Kyiv contro il cinismo realista e trasformando l’interventismo liberale. Un manifesto

Il ritornello corretto sull’unità occidentale in risposta alla guerra della Russia contro l’Ucraina nasconde al suo interno anche un grande scisma. Da un lato ci sono politici e società che abbracciano un nuovo idealismo, netto e lungimirante. Dall’altra, senza considerare i sovranisti e i populisti, ci sono due gruppi: il primo, in cui possiamo inserire il cancelliere tedesco Olaf Scholz, sembra intrappolato nel recente passato, aggrappato a uno status quo internazionalista ante bellum ormai insostenibile; il secondo, in cui compare il presidente francese Emmanuel Macron, appare talvolta troppo desideroso di anteporre il “grande gioco” tra potenze all’ordine liberale e democratico. Tra gli alfieri del nuovo idealismo figurano invece le premier estone e finlandese, Kaja Kallas e Sanna Marin, il vicepremier lettone Artis Pabriks, nonché i ministri degli Esteri Edgars Rinkevics (Lettonia), Gabrielius Landsbergis (Lituania) e Jan Lipavsky (Repubblica ceca). A loro si aggiunge la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, leader rinata nella dura prova del trovare una risposta europea all’aggressione russa. A guidare il gruppo c’è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky che, incanalando il coraggio e la determinazione del suo popolo, ha fatto da pioniere nella sintesi neoidealista di valori e assetto materiale, princìpi e progresso. Con molti paesi in bilico tra approcci diversi, l’esempio dei neoidealisti impone ai liberali e ai democratici di tutto il mondo di soppesare le scelte geostrategiche e il modo in cui esse influenzano la nostra politica a livello nazionale, regionale e globale.