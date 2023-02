Zelensky, l'influencer della libertà

Non ci affidiamo alle parole, ma agiamo. Non ci rannicchiamo davanti al nemico, ma restiamo in piedi. Non perdiamo tempo: cambiamo noi stessi e attuiamo i cambiamenti. L’Europa rimarrà sempre libera. Finché saremo insieme e finché avremo a cuore la nostra Europa”. E’ un discorso di una potenza infinita quello fatto ieri al Parlamento europeo da Volodymyr Zelensky. E’ un discorso con cui il presidente di un paese aggredito, un paese che da quasi un anno combatte per difendere la sua integrità e la sua libertà, è riuscito a mettere di fronte agli occhi dell’opinione pubblica, forse non quella sanremese ma certamente quella europea, ciò che l’Ucraina rappresenta oggi per il mondo libero. Zelensky, con parole asciutte, ha ricordato ai suoi interlocutori perché la battaglia che sta conducendo il suo paese non è solo in difesa dei propri confini ma è in difesa di uno stile di vita che si trova non da oggi al centro delle violente mire espansionistiche della Russia di Putin: lo stile di vita europeo. Ha detto proprio così Zelensky. Ha detto che, in questa guerra, “c’è un tentativo di distruggere lo stile di vita europeo degli ucraini con una guerra totale”.

