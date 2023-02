Zelensky a Bruxelles chiede mezzi militari e l'arma più potente: l'adesione all'Ue

Il presidente ucraino dice mille volte grazie per gli aiuti europei ma cerca rassicurazioni sul fatto che ce ne saranno ancora. E poi, rivolgendosi a Charles Michel: “Abbiamo bisogno (di avviare i negoziati) quest’anno. E quando dico quest’anno, voglio dire 2023”

Bruxelles. Date all’Ucraina aerei da combattimento, missili a lunga gittata e l’adesione all’Unione europea perché nella guerra contro la Russia sta difendendo l’European way of life: libertà, democrazia, stato di diritto, valore sacro della vita umana. Si potrebbe riassumere così l’intervento di Volodymyr Zelensky prima al Parlamento europeo e poi al Consiglio europeo. “Ci stiamo difendendo contro la forza più anti europea del mondo moderno”, ha detto il presidente ucraino davanti agli eurodeputati. Ma c’è una ragione molto più urgente che ha portato Zelensky a Londra, Parigi e Bruxelles. L’ha lasciata intendere lo stesso presidente ucraino in una conferenza stampa con Charles Michel e Ursula von der Leyen: “Per sopravvivere abbiamo bisogno di armi”.