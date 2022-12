L'incontro tra Biden e Zelensky dimostra la capacità dell'occidente di difendere la libertà

Dieci mesi fa, all’inizio della guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky, di fronte all’offerta americana di imbarcarsi su un aereo e di mettersi in salvo fuggendo da Kyiv, rispose no grazie, disse che la battaglia era da combattere a Kyiv, non a Washington, e che al presidente ucraino sarebbero servite “molte munizioni e non un passaggio”. Dieci mesi dopo, Volodymyr Zelensky, in un contesto ovviamente diverso, accetta un passaggio negli Stati Uniti per dar vita al suo primo viaggio all’estero dall’inizio della guerra e offre al mondo l’immagine plastica di una speranza: la capacità, da parte dell’occidente, di aiutare un paese assediato a difendere la sua libertà, con le munizioni e non con i passaggi, e a lavorare per la pace non offrendo vie di fuga, non costruendo le condizioni per una resa, ma mettendo in campo tutto il necessario per provare a difendere i confini delle democrazie liberali.

